Кулеба пригласил дипломатов Словении посетить саммит "Крымской платформы"
Об этом сообщили в пресс-службе министерства по итогам встречи Кулебы с министром иностранных дел Словении Анже Логар, передает Радио Свобода .
"Обе наши страны отмечают 30-летие независимости в этом году. Поэтому я сообщил коллеге, что мы будем ждать высокого гостя из Словении на праздновании 30-й годовщины украинской независимости и инаугурационном саммите Крымской платформы", - заявил он.
Кулеба также сообщил Логар о ситуации с безопасностью на Донбассе, усилия Украины по политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, а также выразил благодарность за последовательную поддержку Словенией суверенитета и территориальной целостности Украины.
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