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Espreso.tvОбществоКрымские татары пикетировали посольство РФ в Брюсселе в седьмую годовщину оккупации полуострова

Крымские татары пикетировали посольство РФ в Брюсселе в седьмую годовщину оккупации полуострова


фото: Укрінформ
Представители крымскотатарской диаспоры Бельгии провели пикет у посольства РФ в знак протеста оккупации Крыма, а также против притеснений народа и политических репрессий

Об этом сообщает Укринформ .

"Сегодня исполняется семь лет со дня, когда российская оккупационная власть провела так называемый "референдум" в Крыму, абсолютно лживый, с поддельными результатами. Мы пришли сюда, чтобы поддержать наших соотечественников, мирных людей, оказавшихся в Крыму заложниками оккупационной власти", - рассказала активистка Лилия.

Как сообщили организаторы, акция имеет целью донести требования относительно немедленного освобождения политических заключенных, найти и освободить крымскотатарских активистов, которые объявлены пропавшими, остановить преследование.

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