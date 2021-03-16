Крымские татары пикетировали посольство РФ в Брюсселе в седьмую годовщину оккупации полуострова
16 марта, 2021, 21:34
Представители крымскотатарской диаспоры Бельгии провели пикет у посольства РФ в знак протеста оккупации Крыма, а также против притеснений народа и политических репрессий
Об этом сообщает Укринформ .
"Сегодня исполняется семь лет со дня, когда российская оккупационная власть провела так называемый "референдум" в Крыму, абсолютно лживый, с поддельными результатами. Мы пришли сюда, чтобы поддержать наших соотечественников, мирных людей, оказавшихся в Крыму заложниками оккупационной власти", - рассказала активистка Лилия.
Как сообщили организаторы, акция имеет целью донести требования относительно немедленного освобождения политических заключенных, найти и освободить крымскотатарских активистов, которые объявлены пропавшими, остановить преследование.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти