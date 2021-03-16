Криклий объявил о начале строительства нового аэродрома в Днепре
Об этом заявил министр инфрастуктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства .
"Первfz очередь строительства нового аэродрома в Днепре началfcm! Она охватывает строительство перрона и рулежных дорожек. Это позволит соединить новый терминал с существующей взлетной полосой на время строительства новой. То есть, уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты - новым перроном ", - отметил Криклий.
На объекте планируется построить взлетно-посадочную полосу, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Всего строительство продлится около 3 лет.
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