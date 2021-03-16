Криклий назвал новый срок подписания соглашения с ЕС об открытом небе
Об этом пишет "Экономическая правда" .
"Вторая половина июня - мы уже ожидаем подписания", - цитирует издание слова Криклия в разговоре с представителем Кабинета министров Украины нардепом Василием Моканом.
По его словам, это первый раз, когда сторона ЕС сама озвучила конкретный дедлайн по подписанию и по шагам.
"Раньше было абстрактнее ... Придется просто подождать. Ручку уже подготовили к подписанию", - добавил Криклий.
В издании напомнили, что соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", должно было быть подписано 11 февраля. Однако в начале февраля в Офисе президента заявили, что подписание сорвалось.
Отмечается, что соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано из-за британско-испанского спора о принадлежности Гибралтара. Шанс на скорейшее подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако, на октябрьском саммите Украина - ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс «развода» с Британией, снова перенес процесс подписания.
Соглашение об общем авиационном пространстве имеет целью уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами и как следствие - должно снизить цены на билеты.
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