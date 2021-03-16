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Espreso.tvОбществоКоличество погибших после военного переворота в Мьянме приближается к 140

Количество погибших после военного переворота в Мьянме приближается к 140


фото: reuters
В Мьянме после военного переворота 1,5 месяца продолжаются протесты, во время которых было убито 138 человек, среди погибших - женщины и дети

Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщение ООН.

По приведенным данным, только в минувшие выходные в крупнейшем городе стране Янгоне и других населенных пунктах убиты 56 человек. Среди погибших есть женщины и дети.

ООН призывает международное сообщество "объединиться в знак солидарности с народом Мьянмы".

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш "решительно осудил это насилие, которое продолжается против мирных протестующих, и постоянное нарушение основных прав человека в Мьянме ''.

  • Напомним, 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника.
  • Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.

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