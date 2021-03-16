Количество погибших после военного переворота в Мьянме приближается к 140

16 марта, 2021, 10:19

В Мьянме после военного переворота 1,5 месяца продолжаются протесты, во время которых было убито 138 человек, среди погибших - женщины и дети

Об этом сообщает DW со ссылкой на сообщение ООН.

По приведенным данным, только в минувшие выходные в крупнейшем городе стране Янгоне и других населенных пунктах убиты 56 человек. Среди погибших есть женщины и дети.

ООН призывает международное сообщество "объединиться в знак солидарности с народом Мьянмы".

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш "решительно осудил это насилие, которое продолжается против мирных протестующих, и постоянное нарушение основных прав человека в Мьянме ''.

Напомним, 1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника.

задержали президента Вин Мин и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает должность государственного советника. Во время военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.

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