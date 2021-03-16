Харлан эмоционально отреагировала на неудачу сборной Украины в отборе на Олимпиаду
Об этом лидер нашей команды написала в Instagram.
"К сожалению, чуда не произошло ... Олимпиада-2021 пройдет без украинской женской сабельной сборной. Эта миссия доверена только мне. Это реальность, с которой мы должны смириться и продолжать идти дальше. Я всегда буду благодарна своей команде, как за прекрасные, так и сложные моменты, потому что все это мы переживали вместе! Потому что мы семья. И эти трудности мы тоже преодолеем и будем порхать снова! Люблю вас, мои родные ", - написала Харлан.
Украинские саблистки не выступят в командных соревнованиях на Олимпийских играх впервые в истории из-за недостаточно высокого рейтинга, по которому отбирались участницы турнира в Токио.
По регламенту на Олимпийские игры проходят 4 лучшие команды в мировом рейтинге, а также по одной лучшей команде с каждого континента. Украина по итогам розыгрыша Кубка мира занимает шестое место. А лучшей европейской командой, которая не входит в топ-4, стала Венгрия.
Украинки в этой дисциплине являются олимпийскими чемпионками Пекина-2008 и серебряными медалистками Рио-2016.
Олимпиада в Токио должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
- Женская сборная Украины по фехтованию на саблях не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в Токио.
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