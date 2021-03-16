Какая-то ерунда получилась: Александр Усик заявил, что не снимался в фильме Оксаны Марченко

16 марта, 2021, 08:49

Украинский боксер Александр Усик заявил, что жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко включила фрагмент его рассказа о Киево-Печерской лавре в фильм "Паломница" без его ведома

Об этом сообщает ПравдаТут в YouTube.

По словам боксера, он разговаривал с Оксаной Марченко около года назад и не подозревал, что его рассказ попадет в ее документальный фильм "Паломница".

"Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это просто ерунда какая-то получилась. Это видео было записано где-то год или больше назад. Мне предложили поговорить с Оксаной. Она снимала фильм о Лавре. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Но монахи уговорили . В итоге я согласился, а сейчас узнал, что какое-то кино вышло. Это информационная война. Когда кому-то плохо, они обманывают. Я уже задолбался молчать и мириться, когда люди так делают. Пусть это будет на их душе ", - сказал Усик.

Боксер появился в одной из сцен первой серии фильма, в которой говорится о Киево-Печерской лавре. Усик рассказал о своем детстве, тяжелой болезни и о том, как ему помогла вера.

Оксана Марченко - телеведущая и жена лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Против супругов 19 февраля Рада национальной безопасности и обороны ввела санкции за финансирование терроризма.

6 марта стало известно, что Александр Усик появился в фильме жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко "Паломница".

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