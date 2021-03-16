Instagram ограничит возможности взрослых отправлять сообщения несовершеннолетним

16 марта, 2021, 21:00

Социальная сеть Instagram вводит запрет на сообщение от взрослых пользователей несовершеннолетним, на аккаунты которых они не подписаны

Об этом говорится в блоге соцсети, передает Маяк.

Как отмечается, что приложение подскажет детям и подросткам, как поступить, если им пишет незнакомец: заблокировать профиль или пожаловаться на него.

В соцсети сообщают, что правило будет работать только в том случае, если в аккаунте правильно указан возраст.

Как отмечает Instagram, дети и подростки часто лгут, чтобы обойти ограничения на просмотр контента. Взрослые также могут указывать неверный возраст. Сейчас компания разрабатывает новую технологию на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, решит эту проблему.

Также, соцсеть будет выявлять людей с "подозрительным поведением в сети" и прекращать их общения с детьми. Речь идет о взрослых, которые отправляют огромное количество запросов в друзья или пишут много сообщений пользователям младше 18 лет. Платформа будет предупреждать детей о "подозрительной активности" профиля и рекомендовать заблокировать или пожаловаться на аккаунт.

Поэтому функция заработает во всем мире после тестового прогона в нескольких странах. Напомним, согласно правилам Instagram, аккаунт могут создать люди не моложе 13 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb