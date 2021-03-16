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Espreso.tvОбществоГлава Укроборонпрома заболел COVID-19 в Японии

Глава Укроборонпрома заболел COVID-19 в Японии


фото: reuters
Директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заболел коронавирусом во время визита в Японию

Об этом он написал в Facebook.

Гусев находится в Японии в составе официальной украинской делегации. Сейчас он в посольстве Украины проходит самоизоляцию.

"К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо. Из всех рабочих вопросов остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно", - отметил он.

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