Глава Укроборонпрома заболел COVID-19 в Японии

16 марта, 2021, 15:41

Директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заболел коронавирусом во время визита в Японию

Об этом он написал в Facebook.

Гусев находится в Японии в составе официальной украинской делегации. Сейчас он в посольстве Украины проходит самоизоляцию.

"К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо. Из всех рабочих вопросов остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно", - отметил он.