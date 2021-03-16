Глава Укроборонпрома заболел COVID-19 в Японии
16 марта, 2021, 15:41
Директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заболел коронавирусом во время визита в Японию
Об этом он написал в Facebook.
Гусев находится в Японии в составе официальной украинской делегации. Сейчас он в посольстве Украины проходит самоизоляцию.
"К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо. Из всех рабочих вопросов остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно", - отметил он.
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