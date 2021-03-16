Форварда "Зари" впервые за 2 года вызвали в сборную Ирана
16 марта, 2021, 17:21
Нападающий луганской "Зари" Аллахьяр Сайядманеш получил вызов в сборную Ирана
Об этом сообщает официальный twitter "Зари".
19-летний Аллахьяр Сайядманеш сыграет за сборную Ирана впервые с июня 2019 года. Форвард, который играет в "Заре" на правах аренды с "Фенербахче", пробудет в национальной команде с 21 по 30 марта.
В этом сезоне Сайядманеш провел 16 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость иранца составляет 600 тыс. Евро.
FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) March 16, 2021
- 7 марта в 17-м туре чемпионата Украины по футболу "Заря" на своем поле победила "Львов", а Сайядманеш забил 2 мяча.
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