Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению по делу сбивания над Луганском Ил-76 с украинскими десантниками

16 марта, 2021, 16:22

16 марта в суде Днепра объявили приговор бывшему главарю так называемой "ЛНР" Игорю Плотницкому: пожизненное лишение свободы по делу о сбитом военно-транспортном самолете Ил-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года