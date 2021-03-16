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Espreso.tvОбществоЭкс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению по делу сбивания над Луганском Ил-76 с украинскими десантниками

Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению по делу сбивания над Луганском Ил-76 с украинскими десантниками

16 марта в суде Днепра объявили приговор бывшему главарю так называемой "ЛНР" Игорю Плотницкому: пожизненное лишение свободы по делу о сбитом военно-транспортном самолете Ил-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года

Об этом сообщает днепровское издание "Открытый" .

Плотницкого осудили заочно, он находится в розыске. Главная статья обвинения - "совершение теракта".

Также осудили двух сообщников Плотницкого на пожизненные сроки - "командиров" оккупантов Андрея Патрушева и Александра Гуреева.

Тогда Плотницкий возглавлял НЗФ "Заря". Впоследствии он стал главой "ЛНР".

  • 14 июня 2014 оккупанты сбили военно-транспортный самолет Ил-76 Воздушных сил ВСУ, который заходил на посадку в аэропорту Луганска. 49 человек (9 членов экипажа и 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской бригады), которые были на борту сбитого самолета, погибли.

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