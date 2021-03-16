Экс-глава СБУ Грицак прокомментировал упоминание его имени на записях разговоров якобы Медведчука и Суркова

16 марта, 2021, 20:02

Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в 2014 году контактировал с "министром обороны" террористов "ДНР" Владимиром Кононовым по обмену пленными

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода.

Грицак прокомментировал упоминание своего имени на записях разговора вроде лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

По его словам, при подготовке обмена пленными было несколько контактов с Кононовым.

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"Когда обмен готовился, мы имели действительно несколько контактов с Кононовым. Это мы всегда делали ... Мы проводили их (обмены - ред.) Довольно успешно, мы не включали ни политического руководства, ни нашего, ни так называемых "республик", а принимали решения, так сказать, на оперативно-тактическом уровне и забирали наших ребят из тюрьмы, из ям. Я очень хорошо помню этот обмен ... Есть фотографии и видео, где мы стоим в районе Ясиноватой на нейтральной территории. Присутствовал я, Кононов, Медведчук, "Альфа" украинская, их боевики. Тогда мы автобусами передавали боевиков и забирали наших ребят", - заявил ексголова СБУ.

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Грицак отметил, что вопрос передачи наличности на оккупированные территории, о котором идет речь в разговоре вроде Медведчука и Суркова, он никогда не обсуждал.

"Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому же Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о каких вообще "наличных" речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах ... Речь идет о целенаправленных попытках дискредитации нас. Объяснить я это могу довольно просто. Мы и сегодня продолжаем работу против российской пятой колонны в Украине и против российской страны-агрессора ", - сказал экс-глава СБУ.