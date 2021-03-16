Дело Татарова: суд отказался открывать производство о непродлении расследования
16 марта, 2021, 13:53
Киевский апелляционный суд отказался открывать апелляционное производство по представлению Офиса генпрокурора о непродлении сроков расследования дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции со ссылкой на решение суда.
"Киевская апелляция даже не будет пересматривать дело о слитых сроках расследования Татарова. Напомним, что заместитель генпрокурора Венедиктовой Алексей Симоненко решил устроить показуху и обжаловать отказ Шевченковского суда в продлении сроков расследования", - говорится в сообщении.
В ЦПК отметили, что заместитель генпрокурора Алексей Симоненко решил "устроить показуху" и получил "ожидаемый отказ".
"Такое решение не обжалуется. Симоненко умышленно обжаловал необжалуемое. И естественно получил отказ", - заявили в ЦПК.
- В конце февраля Шевченковский райсуд Киева во второй раз не продлил сроки расследования по делу Татарова.
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