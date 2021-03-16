Дело Татарова: суд отказался открывать производство о непродлении расследования

16 марта, 2021, 13:53

Киевский апелляционный суд отказался открывать апелляционное производство по представлению Офиса генпрокурора о непродлении сроков расследования дела заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции со ссылкой на решение суда.

"Киевская апелляция даже не будет пересматривать дело о слитых сроках расследования Татарова. Напомним, что заместитель генпрокурора Венедиктовой Алексей Симоненко решил устроить показуху и обжаловать отказ Шевченковского суда в продлении сроков расследования", - говорится в сообщении.