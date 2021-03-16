Дело Шеремета: Порошенко написал заявление о взятии на поруки Антоненко, заседание перенесли на 23 марта
Об этом сообщает УП .
Кроме Порошенко, с таким желанием выступили депутаты Алексей Гончаренко, Максим Саврасов, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Владимир Арьев, Ростислав Павленко, Мария Ионова, Нина Южанина, Максим Величкович, Ирина Фриз.
Сейчас Антоненко удерживают в СИЗО. Его защита просит выпустить из-под стражи ветерана.
Во время заседания были рассматривать это ходатайство адвокатов и ходатайство о Юлии Кузьменко, которая находится под домашним арестом.
Однако Антоненко не доставили в суд из-за того, что начальник конвоя заболел коронавирусом.
Суд организовал связь с Антоненко через видеоконференцию.
Защита Антоненко и он сам выступили против суда через видеосвязь.
Прокурор и представитель потерпевших сказали, что отказ Антоненко означает невозможность продолжать заседание.
Поэтому суд перенесли на 23 марта.
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