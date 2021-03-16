Дело Шеремета: Порошенко написал заявление о взятии на поруки Антоненко, заседание перенесли на 23 марта

16 марта, 2021, 17:12

Об этом сообщает УП .

Кроме Порошенко, с таким желанием выступили депутаты Алексей Гончаренко, Максим Саврасов, Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Владимир Арьев, Ростислав Павленко, Мария Ионова, Нина Южанина, Максим Величкович, Ирина Фриз.

Сейчас Антоненко удерживают в СИЗО. Его защита просит выпустить из-под стражи ветерана.

Во время заседания были рассматривать это ходатайство адвокатов и ходатайство о Юлии Кузьменко, которая находится под домашним арестом.

Однако Антоненко не доставили в суд из-за того, что начальник конвоя заболел коронавирусом.

Суд организовал связь с Антоненко через видеоконференцию.

Защита Антоненко и он сам выступили против суда через видеосвязь.

Прокурор и представитель потерпевших сказали, что отказ Антоненко означает невозможность продолжать заседание.

Поэтому суд перенесли на 23 марта.