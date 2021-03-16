ЧМ-2022: Ярмоленко восстановился после травмы перед матчем Украины против Франции

16 марта, 2021, 13:48

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко возобновил тренировки перед стартом отборочного турнира Чемпионата мира - 2022

Об этом сообщает официальный сайт "Вест Хэма" .

Андрей Ярмоленко после длительного перерыва тренировался вместе с командой 15 марта. Из-за травмы колена, полученной 9 февраля, он пропустил 5 матчей "Вест Хэма" в чемпионате Англии.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал Андрея Ярмоленко на стартовые матчи квалификации ЧМ-2022 против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

В нынешнем сезоне 31-летний Андрей Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 21 матч, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

За сборную Украины полузащитник сыграл 92 матча и забил 38 голов.

9 марта стало известно, что полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко пропустит стартовые матчи отборочного турнира Чемпионата мира - 2022 по футболу.

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