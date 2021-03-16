Черниговская группа презентовала первый в Украине клип, созданный искусственным интеллектом

16 марта, 2021, 18:10

Музыкальная группа "The Streechers" презентовала первый в Украине клип, созданный искусственным интеллектом

Об этом говорится в пресс-релизе, передает Укринформ .

"Главной фишкой клипа, как ни странно, стал автор, а именно - нейронная сеть. Опыт работы с искусственным интеллектом группа получила благодаря увлечению программированием одним из его участников, Игорем Мелиховым. Именно он сумел настроить нейросеть так, чтобы она выводила созданные ею живые рисунки на экран во время звучания песни ", - говорится в сообщении.

Ролик создан на песню "Paintress" с дебютного альбома "Different", который увидел свет в октябре 2020 года. Музыканты говорят, что такой клип - первый в Украине, сгенерированный искусственным интеллектом.

"Мы "серчилы" (от англ. Search - искали, исследовали. - ред.), и не нашли, что был бы полностью сгенерированный нейронной сетью. Искусственный интеллект используют для обработки уже отснятых кадров, но не для создания с нуля. За пределами Украины несколько исполнителей использовали подобные методы, но я не нашел ни одного, который использовал бы текст песни для этого ", - отметил участник группы Игорь Мелихов.

Так, ролик музыкальный коллектив представил на своем канале в Ютубе.

Справка: Рок-группа "The Streechers" была основана в 2017 году в Чернигове, выступал на школьной и университетской сценах. В его составе - четыре исполнителя: Алена Белоусова, Игорь Мелихов, Алексей Муцький и Мария Славець. Активное студийную деятельность коллектив начал в 2020 году и 1 октября выпустил дебютный альбом "Different". Исполнительский стиль группы сочетает классический британский рок с рок-н-роллом, прогрессивным годом, кантри и классической музыкой. Язык текстов песен - преимущественно английский.

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