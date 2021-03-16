Был причастен к похищению и вымогательству: СБУ разоблачила в своих рядах "оборотня в погонах"

16 марта, 2021, 13:20

Сотрудник СБУ совместно с тремя преступниками похитил харьковчанина и требовал выкуп в размере 40 тыс. евро и 1,6 млн грн, угрожая насилием и физической расправой

Об этом сообщает пресс-служба СБУ .

Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ разоблачили сотрудника одного из центральных подразделений ведомства в участии в организованной преступной группировке.

"В рамках этой работы пресечена противоправная деятельность группы из четырех человек, в состав которой входил действующий сотрудник Службы", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники для собственного обогащения похитили и незаконно удерживали жителя Харькова. За освобождение они требовали с потерпевшего 40 тыс. Евро и 1,6 млн грн. Участники группировки угрожали мужчине насилием и физической расправой. После согласия оплатить через определенное время всю сумму денег они отпустили потерпевшего.

Сейчас всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сотруднику СБУ судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Санкции статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.

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