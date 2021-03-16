Без РФ: в Украине планируют разрешить двойное гражданство с ЕС и другими дружественными странами - Резников
16 марта, 2021, 18:08
В Украине планируют разрешить получение двойного гражданства
Об этом заявил вицепремьер-министр Алексей Резников в эфире канала ДОМ .
Он сообщил, что планируется разрешить второе гражданство для Европейского Союза и других дружественных государств.
Читайте также: Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве
"Важное ограничение в том, что второе гражданство страны агрессора-оккупанта, которым является сегодня Россия, других таких больше нет на планете Земля по отношению к Украине, оно не может входить в этот перечень, который допускает возможность второго гражданства", - сказал Резников.
- Напомним, в октябре 2019 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости введения в Украине двойного гражданства .
- 6 сентября 2020 Кулеба заявил, что МИД работает с парламентом над законопроектом о двойном гражданстве.
-
Кулеба считает реальными шансы на принятие закона, который будет регулировать ситуацию с двойным гражданством в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти