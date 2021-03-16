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Espreso.tvОбществоБез РФ: в Украине планируют разрешить двойное гражданство с ЕС и другими дружественными странами - Резников

Без РФ: в Украине планируют разрешить двойное гражданство с ЕС и другими дружественными странами - Резников


фото: 24tv
В Украине планируют разрешить получение двойного гражданства

Об этом заявил вицепремьер-министр Алексей Резников в эфире канала ДОМ .

Он сообщил, что планируется разрешить второе гражданство для Европейского Союза и других дружественных государств.

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"Важное ограничение в том, что второе гражданство страны агрессора-оккупанта, которым является сегодня Россия, других таких больше нет на планете Земля по отношению к Украине, оно не может входить в этот перечень, который допускает возможность второго гражданства", - сказал Резников.

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