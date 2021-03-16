Берлин пытается выиграть время для достройки "Северного потока-2" и надеется на "прагматизм" администрации Байдена, - Reuters

16 марта, 2021, 18:00

Германия делает ставку на то, что подход новой американской администрации к российскому проекту "Северный поток-2" будет прагматичным, и настаивает на завершении строительства трубопровода вопреки возражениям Вашингтона

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов.

Агентство отмечает, что предыдущая и нынешняя администрация США использовали санкции для остановки проекта стоимостью $ 11 млрд. Президент Джо Байден назвал этот газопровод "плохой сделкой для Европы". Если он заработает, Украина потеряет доходы от транзита российского газа. Кроме того, газопровод увеличивает энергетическую зависимость Европы от России и усиливает конкуренцию для поставщиков сжиженного природного газа из США.

По словам дипломатов и чиновников, Берлин рассчитывает, что лучшая стратегия - это достроить газопровод, который уже построен примерно на 95%. По оценкам аналитиков, строительство может быть завершено к сентябрю этого года. Таким образом, в администрации Байдена осталось мало времени на дополнительные шаги для остановки проекта.

"В Берлине пытаются выиграть время и убедиться в завершении строительства, потому что там думают, что, когда трубопровод будет запущен, ситуация будет выглядеть иначе [для Соединенных Штатов]", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Хотя Вашингтон публично заявляет, что продолжит принимать меры для остановки "Северного потока - 2", немецкие чиновники и европейские дипломаты считают, что переговоры по этому вопросу возможны.

"В Берлине считают, что у Вашингтона есть желание вести переговоры об этом и найти решение", - сказал другой европейский дипломат.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента США, Вашингтон продолжает на разных уровнях взаимодействовать с немецким правительством, чтобы прояснить санкционные риски.

Однако, хотя Байден выступает против проекта, он также хочет наладить отношения с Европой.

Читайте также: Администрация Байдена предложила Германии условия для снятия санкций с "Северного потока-2" - СМИ

"Мы не считаем, что США должны предлагать какие-то варианты. Это немецкая проблема, которую на самом деле создали немцы", - сказал американский чиновник.

Высокопоставленный немецкий чиновник заявил агентству, что у Германии тоже нет планов делать какие-то предложения по "Северному потоку-2".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb