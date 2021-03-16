Армейские корпуса "Л/ДНР" приведены в высшие степени боевой готовности, - разведка

16 марта, 2021, 14:16

По данным ГУР МО, личный состав первого и второго армейских корпусов российских оккупационных сил отозван из отпусков, досрочно отправлены в места прохождения службы лица, которые находились на лечении в медицинских учреждениях

Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки Минобороны Украины.

Соединения и части первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшие степени боевой готовности.

"Личный состав противника отозван из отпусков, досрочно отправлены в места прохождения службы лица, которые находились на лечении в медицинских учреждениях, осуществляется пополнение боеприпасами передовых подразделений. В то же время среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт во время проведения в Крыму 17-18 марта мероприятий по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства ", - говорится в сообщении.

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