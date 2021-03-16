Американский чемпион пообещал устроить адский поединок с Ломаченко
Об этом сообщает Boxingnews24 .
По словам Гарсии, который является "временным" чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг), Ломаченко рано сбрасывать со счетов и он лично хочет встретиться с украинцем.
"Конечно, я хотел бы встретиться с ним, хоть я и считаю себя слишком большим и сильным для него. Думаю, если он выйдет на ринг в лучших кондициях, то у нас получился бы адский бой. Ломаченко по-прежнему замечательный, и я не понимаю, почему люди так быстро сбросили его со счетов ", - сказал Гарсия.
Он напомнил, что в свое время британский тяжеловес Леннокс Льюис после сенсационного поражения от американца Хасима Рахмана вернулся и снова стал чемпионом мира в супертяжелом весе.
"Честно говоря, я устал от нынешнего поколения болельщиков, которые искренне считают, что если ты потерпел одно поражение, то не сможешь вернуться. Посмотрите на Леннокса Льюиса. Его нокаутировал Хасим Рахман, но что произошло потом?" - резюмировал Гарсия.
- Напомним, 15 марта промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что украинец может провести следующий поединок против Райана Гарсии.
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