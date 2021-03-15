Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру с Елизаветой II и Меган Маркл

15 марта, 2021, 15:00

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo на фоне скандального интервью герцога и герцогини Сассекских опубликовал карикатуру с изображением британской королевы Елизаветы II и Меган Маркл

Об этом сообщает The Guardian.

На карикатуре под названием Почему Меган покинула Букингемский дворец? королева Елизавета якобы подавляет коленом шею Маркл, а герцогиня Сассекская говорит: "Потому что я больше не могла дышать". Это аллюзия на прошлогодние события в США - упомянутую фразу говорил афроамариканський правонарушитель Джордж Флойд при задержании полицейским в Миннеаполисе. Смерть Флойда, которая наступила несколько позже, стала причиной массовых насильственных беспорядков в новейшей истории США - с массовыми поджогами, грабежами и надругательством над памятниками выдающимся деятелям американской и мировой истории.

Карикатура Charlie Hebdo вызвала ризкко негативную реакцию в левых кругах. Так, исполнительная директор британского аналитического центра по вопросам расового равенства Trunymede Trust Халима Бегум заявила, что карикатура "неправильная на всех уровнях".

Читайте также: Букингемский дворец решил расследовать травлю персонала со стороны Меган Маркл, - СМИ

"Королева как убийца Джорджа Флойда, которая давит шею Меган? Меган говорит, что не может дышать? Это не расширяет границы, не вызывает смеха и не бросает вызов расизма. Это унижает проблему и является правонарушением в целом", - заявила она.

Pourquoi Meghan a quitté Buckingham?



Retrouvez:



Reportage: l'écologie sonore à l'écoute des animaux

Enquête sur la véritable histoire du poison chlordécone

Comment Erdogan traque ses opposants jusqu'en France



En vente demain! pic.twitter.com/X7hJHKHPDx - Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) March 9, 2021

Также, карикатура возмутила некоторых сторонников королевы Елизаветы, поскольку Charlie Hebdo изобразил ее в унизительном свете - червоонокою, сгорбленной и с волосатыми ногами.

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри рассказали о якобы " расистских настроениях в королевской семье".

В ответ Букингемский дворец намекнул на ложь в словах Маркл, заявив о том, что "некоторые воспоминания могут отличаться".