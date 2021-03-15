Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру с Елизаветой II и Меган Маркл
Об этом сообщает The Guardian.
На карикатуре под названием Почему Меган покинула Букингемский дворец? королева Елизавета якобы подавляет коленом шею Маркл, а герцогиня Сассекская говорит: "Потому что я больше не могла дышать". Это аллюзия на прошлогодние события в США - упомянутую фразу говорил афроамариканський правонарушитель Джордж Флойд при задержании полицейским в Миннеаполисе. Смерть Флойда, которая наступила несколько позже, стала причиной массовых насильственных беспорядков в новейшей истории США - с массовыми поджогами, грабежами и надругательством над памятниками выдающимся деятелям американской и мировой истории.
Карикатура Charlie Hebdo вызвала ризкко негативную реакцию в левых кругах. Так, исполнительная директор британского аналитического центра по вопросам расового равенства Trunymede Trust Халима Бегум заявила, что карикатура "неправильная на всех уровнях".
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"Королева как убийца Джорджа Флойда, которая давит шею Меган? Меган говорит, что не может дышать? Это не расширяет границы, не вызывает смеха и не бросает вызов расизма. Это унижает проблему и является правонарушением в целом", - заявила она.
Pourquoi Meghan a quitté Buckingham?- Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) March 9, 2021
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Также, карикатура возмутила некоторых сторонников королевы Елизаветы, поскольку Charlie Hebdo изобразил ее в унизительном свете - червоонокою, сгорбленной и с волосатыми ногами.
Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри рассказали о якобы " расистских настроениях в королевской семье".
В ответ Букингемский дворец намекнул на ложь в словах Маркл, заявив о том, что "некоторые воспоминания могут отличаться".
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