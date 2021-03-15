Железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля: на сколько может вырасти стоимость

Проект соответствующего приказа Министерства инфраструктуры размещено на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно проекту постановления, в назначенной в предыдущем периоде стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местным купе и мягких вагонах с двухместным купе (СВ) поездов внутреннего сообщения ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.

Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозки вагонов в порожнем состоянии.

В документе говорится, что повышение тарифов позволит Укрзализныци в 2021 году получить дополнительные поступления в сумме 557, 9 млн грн.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту постановления, потребность в индексации тарифов связана с необходимостью уменьшению перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

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