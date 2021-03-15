Зеленский пригласил премьер-министра Швеции на саммит "Крымской платформы" и на празднование Независимости

15 марта, 2021, 22:13

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Зеленский и Левен обсудили борьбу с COVID-19 и обеспечение Украины вакциной, углубление взаимодействия в сфере обороны и перспективы сотрудничества в рамках партнерства НАТО с расширенными возможностями, а также пути активизации торгово-экономических отношений.

"Наш приоритет - найти новые пути возвращения тенденций в двусторонней торговле до уровня, который предшествовал пандемии коронавируса", - сказал Зеленский.

Президент Украины также пригласил премьер-министра Швеции в Киев на саммит инаугурации Крымской платформы, который должен состояться 23 августа, и на празднование Дня Независимости.

Левен, в свою очередь, пригласил Зеленского в Стокгольм на форум памяти жертв Холокоста и борьбы с антисемитизмом, запланированный на октябрь 2021 года.

Напомним, на саммите "Крымской платформы" 23 августа планируется утверждение документа "Крымская хартия", осуждающего политику РФ в отношении оккупированного Крыма.

В МИД России заявили, что видят в Крымской платформе "посягательство на территориальную целостность РФ".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb