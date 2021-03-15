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Espreso.tvОбществоЗа прошлый год количество приговоров за домашнее насилие в Украине выросло почти в 5 раз, - Госсудадминистрация

За прошлый год количество приговоров за домашнее насилие в Украине выросло почти в 5 раз, - Госсудадминистрация

В 2020 году за домашнее насилие осудили 921 человека, в 2019-м таких осуждений было 225

Об этом сообщили в Государственной судебной администрации в ответ на запрос Радио Свобода.

Там отметили, что в 2020 году на рассмотрении находилось 1 877 производств о насилии, в 2019 году таких было 626.

В 2020 году в Украине зафиксировали 211 362 обращений о насилии в семье.

В Нацсоцслужбе сообщили, что на 1 января 2021 года в 18 областях и Киеве действуют 33 приюта для жертв домашнего насилия.

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