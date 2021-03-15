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Espreso.tvОбществоЗа 4 года Укрпочта удвоила чистый доход до 9,2 млрд грн, - Смелянский

За 4 года Укрпочта удвоила чистый доход до 9,2 млрд грн, - Смелянский

По словам генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского, доходы компании выросли по результатам 2020 года

Об этом заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook.

По словам Смелянского, компания удвоила доход с 4,6 млрд грн в 2016 до 9,2 млрд грн по результатам 2020 года.

"Мы сегодня открываем свои результаты 2020 года и радуем наших акционеров - государство и всех налогоплательщиков Украины - и ростом дохода и прибыли, которая, несмотря на короновирусные год, составила около 185 млн грн", - похвастался Смелянский.

Генеральный директор компании добавил, что в 2021 году должно начаться строительство нового автоматического сортировочного центра Укрпочты.

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