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Espreso.tvСпортИногда хочется человеку реально врезать, - Усик в интервью "Люди Церкви"

Иногда хочется человеку реально врезать, - Усик в интервью "Люди Церкви"


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик рассказал, что иногда ему хочется побить человека, но он сдерживается

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-проект "Люди Церкви".

По словам Усика, вместо того, чтобы драться, он разговаривает с обидчиками.

"Иногда хочется человеку реально врезать за его действия, какие-то вещи, язык и поступки, которые он совершает в отношении меня. Но я понимаю, что даже если я ему врежу, то он не поймет и может на меня обозлиться. Иногда вел диалог, объясняя, что ждет человека, когда я ему врежу. Или говорил, что давай мы с тобой лучше будем дружить, общаться. У нас же есть какие-то человеческие чувства, которые мы можем чувствовать: добро, любовь, радость и все остальное", - сказал Александр Усик .

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