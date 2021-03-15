Индия планирует запретить криптовалюты

15 марта, 2021, 15:08

Правительство Индии предложит принять закон, предусматривающий запрет криптовалют и наказание для всех, кто торгует в стране или даже имеет такие цифровые активы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индии.

Агентство отмечает, что такое решение может нанести удар по миллионам инвесторов.

"Законопроект предусматривает криминализацию владения, выпуска, добычи, торговли и передачи криптоактивов", - заявил собеседник издания.

Источник в правительстве Индии на условиях анонимности рассказал Reuters, что законопроект даст владельцам криптоактивов не больше 6 месяцев, чтобы избавиться от них, после чего будут применяться штрафы.

Собеседники агентства уверены, что законопроект примут, поскольку правительство премьер-министра Нарендры Моди имеет большинство в парламенте.

"Если такой запрет станет законом, Индия станет первой крупной экономикой, которая сделает хранения криптовалют незаконным. Даже Китай, который запретил добычу и торговлю, не наказывает за владение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на возможный запрет, в Индии растут объемы транзакций - пока что 8 млн инвесторов имеют криптоактивов на 100 млрд рупий (1,4 млрд долларов).

Сообщается, что в 2020 году Верховный суд Индии отменил постановление Центробанка от 2018 года, которая запрещает банкам торговать криптовалютами. Также суд обязал правительство разработать закон об обращении криптовалют.

Однако в феврале 2021 года в Центробанке Индии заявили, что криптовалюта несет риски для финансовой стабильности, при этом, там работают над запуском собственной цифровой валюты.

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