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Espreso.tvОбществоВышел пилотный выпуск телепередачи, которую будет вести спикер Зеленского Мендель

Вышел пилотный выпуск телепередачи, которую будет вести спикер Зеленского Мендель


фото: Facebook/Юлія Мендель
На Youtube телеканала "Дом" вышел пилотный выпуск передачи "Взгляд с Банковой" с Юлией Мендель, пресс-секретарем президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Она рассказала о Центре противодействия дезинформации о том, как отличить фейк от правдивой информации.

Также Мендель сообщила о работе ЦНАП на пунктах въезда-выезда с оккупированными территориями и ответила на вопросы зрителей с неподконтрольного Донбасса.

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Программа длилась 10 минут.

 

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