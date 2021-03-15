Вышел пилотный выпуск телепередачи, которую будет вести спикер Зеленского Мендель

15 марта, 2021, 20:21

На Youtube телеканала "Дом" вышел пилотный выпуск передачи "Взгляд с Банковой" с Юлией Мендель, пресс-секретарем президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Она рассказала о Центре противодействия дезинформации о том, как отличить фейк от правдивой информации.

Также Мендель сообщила о работе ЦНАП на пунктах въезда-выезда с оккупированными территориями и ответила на вопросы зрителей с неподконтрольного Донбасса.

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Программа длилась 10 минут.