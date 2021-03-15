Вирус никуда не исчезнет: в Британии заявили, что осенью будет новая волна пандемии

15 марта, 2021, 10:52

Председатель Национального офиса статистики Великобритании Ян Даймонд заявил, что осенью наверняка будут новые волны заражения коронавирусом

Об этом сообщает The Telegraph.

"Мы должны признать, что вирус никуда не исчезнет. Не сомневаюсь, что осенью будет новая волна заражений", - сказал Даймонд.

По его словам, вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции вируса, а ситуация будет складываться везде по-разному, исходя из того, в скольких людей будут антитела к вирусу.

Всего с начала пандемии в Великобритании коронавируса заразились более 4 миллионов человек, более 120 000 умерли.

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