Всемирный Конгресс украинцев исключил из своих рядов Объединения украинских обществ Латвии из-за антиукраинской позиции

15 марта, 2021, 10:27

Объединения украинских обществ Латвии исключили из конгресса. Причиной стало распространение организацией штампов российской пропаганды, например, - именование украинской власти хунтой

Об этом сообщает пресс служба СКУ .

"13 марта 2021 года Совет директоров Всемирного Конгресса Украинских (СКУ) исключила из своих рядов Объединения украинских обществ Латвии (ОУТЛ), поскольку его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию, что противоречит основным принципам деятельности и ценностям ВКУ. Такое решение СКУ впервые принял за свою более чем 50-летнюю историю. ОУТЛ была одной из трех составляющих организаций из Латвии ", - говорится в сообщении.

Решение было сделано по результатам длительного мониторинга деятельности ОУТЛ, официального общения с его проводом с предоставлением непосредственных доказательств об антиукраинской деятельности ОУТЛ и обращением их опротестовать, консультаций с ведущими украинском в Латвии, а также на основании заслушивания на специальном заседании Совета директоров 13 марта 2021 года уполномоченного председателем ОУТЛ заместителя этого объединения.

В ходе разбирательства было установлено, что члены и руководители ОУТЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию.

"Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях, участие в акциях организаций, руководствуются идеологией" русского мира ", распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клеветы на власть Украины, которая якобы является" фашистской хунтой ", которая убивает детей; высказывания , которые дискредитируют Революцию Достоинства; продвижение идеи о создании ногтевой республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ, поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, подрывают ее суверенитет; пропаганда в Латвии запрещенной советской символики и истории, участие проводников и представителей ОУТЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии, проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора ", - отметили в конгрессе.

Эти доказательства были предоставлены президенту и проводу ОУТЛ в официальном письменном обращении, однако ни один из них не был опровергнут ни письменно, ни во время выступления представителя ОУТЛ на специальном заседании Совета директоров ВКУ. Все это стало причиной для исключения ОУТЛ по членству в ВКУ.

"Сегодня, когда Украина уже седьмой год противостоит российской агрессии, одной из основных задач СКУ и его сети в более чем 60 странах мира является поддержка украинского народа по защите территориальной целостности Украины", - заявил президент ВКУ Павел Грод.

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