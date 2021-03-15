Впервые в истории на побережье Ирландии увидели моржа, ученые предполагают - его унесло из Арктики на льдине

15 марта, 2021, 13:45

Первой дикое животное на побережье заметила пятилетняя дочь местного жителя Алана Хулихана, который сделал фото и видео с моржом

Об этом Алан Хулихан рассказал Independent .

"Он выбрался из воды на камни недалеко от маяка и устроил нам небольшое шоу ... Он был массивным - размером примерно с быка или корову. Морж был менее 50 метров от нас", - рассказал мужчина.

По словам морского биолога и директора местного океанариума Кевина Фланнери, это первый задокументированный случай появления моржа в истории Ирландии.

Ученый предполагает, что морж - из Арктики. По его мнению животное заснула на айсберге и заплыла из Гренландии в среднюю часть Атлантического океана.

По словам Фланнери, морж очень устал от путешествия и сильно проголодался. Он попросил местных жителей не приближаться к животному, чтобы она могла набраться сил. Ученый считает, что морж со временем сам поплывет домой.

An Arctic Walrus has landed on Valentia Island ... believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who's 5 year old daughter was the first to spot the walrus. #Kerry pic.twitter.com/TLtBLBAZDk - Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) March 14, 2021

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