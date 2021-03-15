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Espreso.tvОбществоВпервые в истории на побережье Ирландии увидели моржа, ученые предполагают - его унесло из Арктики на льдине

Впервые в истории на побережье Ирландии увидели моржа, ученые предполагают - его унесло из Арктики на льдине


фото: Alan Houlihan © Eye Focus LTD
Первой дикое животное на побережье заметила пятилетняя дочь местного жителя Алана Хулихана, который сделал фото и видео с моржом

Об этом Алан Хулихан рассказал Independent .

"Он выбрался из воды на камни недалеко от маяка и устроил нам небольшое шоу ... Он был массивным - размером примерно с быка или корову. Морж был менее 50 метров от нас", - рассказал мужчина.

По словам морского биолога и директора местного океанариума Кевина Фланнери, это первый задокументированный случай появления моржа в истории Ирландии.

Ученый предполагает, что морж - из Арктики. По его мнению животное заснула на айсберге и заплыла из Гренландии в среднюю часть Атлантического океана.

По словам Фланнери, морж очень устал от путешествия и сильно проголодался. Он попросил местных жителей не приближаться к животному, чтобы она могла набраться сил. Ученый считает, что морж со временем сам поплывет домой.

 

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