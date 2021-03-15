Во Львове открыли лабораторию технологии искусственного интеллекта, - Минцифры

15 марта, 2021, 20:38

Во Львовском национальном университете имени Ивана Франко открыли образовательно-научную лабораторию Технологий искусственного интеллекта (AI)

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что проект создан Комитетом по развитию искусственного интеллекта в Украине при Министерстве цифровой трансформации и Министерством образования и науки Украины.

"Создание еще одной лаборатории технологии искусственного интеллекта в Украине - это важный стратегический шаг, который приближает нас к цифровизации каждой отрасли. Среди основных задач лаборатории - анализ и внедрение новых технологий искусственного интеллекта. Уже сейчас в ней ведутся работы по Self Driving Car, анализа поведения человека по данным потоковых видео, машинного и глубокого обучения. Лаборатория будет использовать результаты исследований в сферах медицины, охраны окружающей среды и разумных технологий", - сообщил вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Всего здесь будут проводить исследования в области АІ - машинного обучения, глубокого обучения, компьютерного зрения, обработки естественного языка, умных роботов, виртуальной реальности и др.

Отмечается, что лаборатория будет способствовать развитию новых образовательных программ в области IТ, в частности High Performance Computing, Software Engineering (направление "Инженерия программного обеспечения систем наук о данных и искусственного интеллекта"). В планах также открытие новой образовательной программы по технологиям искусственного интеллекта.

В ближайшее время такие лаборатории появятся и в других университетах Украины - в Запорожье, Харькове и Одессе.

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