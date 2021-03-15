Верховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука
15 марта, 2021, 18:25
Верховный суд начал рассмотрение иска харьковского юриста Романа Лихачева относительно обжалования указа президента Владимира Зеленского, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд приступил к рассмотрению по сути.
В ВС рассматривают этот иск с позиции нарушения прав на доступ к информации.
"Суд проверяет, есть ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушение прав истца, гарантированных ст.34 Конституции Украины и статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметили в суде.
ВС объявил перерыв до 19 марта.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- 11 февраля Верховный суд принял к рассмотрению иск по указу президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK.
- Кассационный суд в составе Верховного суда открыл производство по иску, который оспаривает введение санкций в отношении 112 Украина, ZIK и NewsOne.
- Верховный суд открыл еще четыре дела об обжаловании указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.
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