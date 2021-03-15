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Espreso.tvОбществоВерховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

Верховный суд начал рассмотрение дела об обжаловании указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

Верховный суд начал рассмотрение иска харьковского юриста Романа Лихачева относительно обжалования указа президента Владимира Зеленского, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд приступил к рассмотрению по сути.

В ВС рассматривают этот иск с позиции нарушения прав на доступ к информации.

"Суд проверяет, есть ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушение прав истца, гарантированных ст.34 Конституции Украины и статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметили в суде.

ВС объявил перерыв до 19 марта.

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