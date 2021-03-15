В зоне ООС 6 тыс. военных получили первую дозу вакцины от коронавируса
15 марта, 2021, 17:43
По состоянию на 15 марта, первую дозу вакцины против коронавируса Covishield получили около 6 тыс. военных в зоне проведения операции Объединенных сил
Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.
Среди вакцинированных - около 1000 медицинских работников. Побочных эффектов пока не фиксировали.
Читайте также: Всего 7 тыс. военных ООС согласились на прививку от коронавируса, - эпидемиолог ВСУ
Кампанию в зоне ООС проводят 10 мобильных бригад, состоящих из двух врачей и медицинской сестры.
- По данным главного эпидемиолога ВСУ, в зоне ООС находятся 40 тыс. военных.
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