В зоне ООС 6 тыс. военных получили первую дозу вакцины от коронавируса

15 марта, 2021, 17:43

По состоянию на 15 марта, первую дозу вакцины против коронавируса Covishield получили около 6 тыс. военных в зоне проведения операции Объединенных сил

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Среди вакцинированных - около 1000 медицинских работников. Побочных эффектов пока не фиксировали.

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Кампанию в зоне ООС проводят 10 мобильных бригад, состоящих из двух врачей и медицинской сестры.

По данным главного эпидемиолога ВСУ, в зоне ООС находятся 40 тыс. военных.