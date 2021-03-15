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В зоне ООС 6 тыс. военных получили первую дозу вакцины от коронавируса


фото: pressjfo.news
По состоянию на 15 марта, первую дозу вакцины против коронавируса Covishield получили около 6 тыс. военных в зоне проведения операции Объединенных сил

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Среди вакцинированных - около 1000 медицинских работников. Побочных эффектов пока не фиксировали.

Читайте также: Всего 7 тыс. военных ООС согласились на прививку от коронавируса, - эпидемиолог ВСУ

Кампанию в зоне ООС проводят 10 мобильных бригад, состоящих из двух врачей и медицинской сестры.

  • По данным главного эпидемиолога ВСУ, в зоне ООС находятся 40 тыс. военных.

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