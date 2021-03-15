В Житомире неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни

Об этом он написал в Facebook.

"В ночь с 14 на 15 марта было совершено недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Этот акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только пам Памятник, но и саму память ", - написал он.

Федоренко отметил, что уже написал заявления в начальников ГУНП области и областного управления УСБУ.

"Консолидируя усилия соответствующих служб, органов местного самоуправления и исполнительной власти, общественности и СМИ, сможем свести на нет подобные ситуации. Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их" известными ", чтобы каждый видел чья рука поднялась на национальный символ", - добавил председатель облсовета.

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