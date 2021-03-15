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Espreso.tvОбществоВ Винницкой области полиция задержала банду мошенников, вымогала деньги у пенсионеров

В Винницкой области полиция задержала банду мошенников, вымогала деньги у пенсионеров


фото: Поліція
Аферисты выманивали деньги у пенсионеров, звоня им и рассказывая, как их родственники якобы попали в ДТП

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"Злоумышленники действовали по одинаковой схеме - звонили пенсионерам и сообщали, что их родным грозит уголовная ответственность за совершение дорожно-транспортного происшествия. Пожилые люди верили звонкам незнакомцев и отдавали немалые средства молодым, которые приходили к ним домой", - рассказали в полиции.

После того как в полицию почти одновременно обратилось 4 обманутых пенсионера, правоохранители установили подозреваемых, которые приходили за деньгами, и задержали их в арендованной квартире в г.. Виннице. Ими оказались двое жителей Донецкой области, в возрасте 16 и 18 лет.

"Еще трое участников группы, причастных к совершению преступления, винницкие оперативники совместно с одесскими коллегами задержали в Одессе. Среди них 21-летняя женщина, ранее судимый 24 - летний житель Луганской области и 40 - летний житель. Днепр", - добавили в полиции .

Участники преступной группы действовали по четко распределенными ролями. Одни из них с помощью сети Интернет подыскивали стационарные номера телефонов потенциальных жертв, связывались с пожилыми людьми, представлялись их близкими родственниками и просили помочь средствами, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение вымышленных ДТП. Другие - приезжали в помещения потерпевших и забирали средства, которые затем перечисляли на банковские счета.

Чтобы убедить своих жертв, мошенники брали у потерпевших расписки, в которых они отмечали, что оказывают добровольную благотворительную помощь "пострадавшим" в аварии. В домах задержанных полицейские изъяли денежные средства, банковские карточки, чеки, мобильные телефоны и сим карты.

 

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