В сети появилось видео с разъяренным Месси, который набросился на фанатов

15 марта, 2021, 17:15

Звезда "Барселоны" Лионель Месси раскритиковал фанатов, которые снимали его на видео после тренировки

Об этом сообщает фанатский аккаунт Месси MX в twitter.

В сети появилось видео, на котором сердитый Месси призвал фанатов перестать его снимать и фотографировать.

"Почему вы продолжаете снимать одно и то же, если уже сделали это много раз? По-вашему, это нормально? Хватит!", - обратился к фанатам Месси.

Болельщики сразу поняли Месси и извинились перед аргентинцем.

11 марта сообщалось, что французский ПСЖ активно интересуется Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

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