В сети появилось видео с разъяренным Месси, который набросился на фанатов
15 марта, 2021, 17:15
Звезда "Барселоны" Лионель Месси раскритиковал фанатов, которые снимали его на видео после тренировки
Об этом сообщает фанатский аккаунт Месси MX в twitter.
В сети появилось видео, на котором сердитый Месси призвал фанатов перестать его снимать и фотографировать.
"Почему вы продолжаете снимать одно и то же, если уже сделали это много раз? По-вашему, это нормально? Хватит!", - обратился к фанатам Месси.
Болельщики сразу поняли Месси и извинились перед аргентинцем.
(@ MessiMX10i) March 13, 2021
- 11 марта сообщалось, что французский ПСЖ активно интересуется Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти