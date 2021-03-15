В седьмую годовщину оккупации Крыма Германия призвала РФ вернуть полуостров Украине
15 марта, 2021, 21:43
Правительство Германии призвало Россию вернуть оккупированный полуостров Крым Украине
Об этом сообщает DW.
"Мы призываем российское правительство уважать права человека, освободить всех политических заключенных и восстановить украинский суверенитет над территорией Крыма", - заявил представитель правительства Штеффен Зайберт.
Россия аннексировала полуостров 18 марта 2014 года после незаконного референдума.
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"Этой аннексией Россия нарушила основные принципы международного права и поставила под сомнение послевоенный европейский порядок", - сказал Зайберт.
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