В седьмую годовщину оккупации Крыма Германия призвала РФ вернуть полуостров Украине

15 марта, 2021, 21:43

Правительство Германии призвало Россию вернуть оккупированный полуостров Крым Украине

Об этом сообщает DW.

"Мы призываем российское правительство уважать права человека, освободить всех политических заключенных и восстановить украинский суверенитет над территорией Крыма", - заявил представитель правительства Штеффен Зайберт.

Россия аннексировала полуостров 18 марта 2014 года после незаконного референдума.

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"Этой аннексией Россия нарушила основные принципы международного права и поставила под сомнение послевоенный европейский порядок", - сказал Зайберт.