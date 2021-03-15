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Espreso.tvМирВ седьмую годовщину оккупации Крыма Германия призвала РФ вернуть полуостров Украине

В седьмую годовщину оккупации Крыма Германия призвала РФ вернуть полуостров Украине

Правительство Германии призвало Россию вернуть оккупированный полуостров Крым Украине

Об этом сообщает DW.

"Мы призываем российское правительство уважать права человека, освободить всех политических заключенных и восстановить украинский суверенитет над территорией Крыма", - заявил представитель правительства Штеффен Зайберт.

Россия аннексировала полуостров 18 марта 2014 года после незаконного референдума.

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"Этой аннексией Россия нарушила основные принципы международного права и поставила под сомнение послевоенный европейский порядок", - сказал Зайберт.

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