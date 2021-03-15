В Ривне суд отпустил подозреваемого в серии изнасилований под домашний арест, горожане вышли на протест

15 марта, 2021, 17:15

В Ривненском городском суде рассмотрели дело обвиняемого в четырех изнасилованиях женщин. У стен суда собрались несколько десятков митингующих, которые пришли поддержали жертв насилия

Об этом сообщает "Ривне вечернее".

На акцию они собрались после того, как в соцсетях одна из пострадавших просила общественность о помощи, чтобы подозреваемого не "отмазали". Мужчину обвиняют в четырех изнасилованиях и двух покушениях на преступление. Полицейские задержали подозреваемого в августе 2019 года. На сотрудничество со следствием он не шел и вины не признавал.

Жительница, которая заявила об изнасиловании в соцсетях - Ольга Самкевич.

"У меня есть страх, я боюсь за себя и за женщин нашего города. Я не хочу, чтобы кто-то переживал то, что и я - это противно. Я не уверена, что все могут об этом говорить. Я помню, что я очень закрылась в себе. Я пять лет не выходила из дома, жила в своей условной "коробочке" и мне казалось, что это нормально. Только прочитав заключение своего психолога, я заплакала. Не ожидала, что я настолько травмирована", - сказала Самкевич.

Женщина объясняет, что насильника отпустили под домашний арест и даже не надели устройство для отслеживания. Это, по ее мнению, может повлечь за собой новые преступления.

На акцию поддержки пришли общественные активисты и неравнодушные жители города. Житель Александр Бурдюк рассказывает, что все, кого задела эта ситуация, договорились в соцсетях и решили поддержать пострадавших женщин.

РАДИО ТРЕК сообщает, что среди присутствующих есть женщина, которой 57 лет. Она утверждает, что подозреваемый изнасиловал ее дважды.

На заседание приехал обвиняемый, но его авто не хотели пропускать активисты: открывали двери, снимали и кричали: "Как вам не стыдно?". В машину бросили даже несколько яиц.

Однако после акции протеста все разошлись, потому что судебные заседания проводятся в закрытом режиме.

Отметим, что о серийном насильнике в Ривне стало известно в августе 2019-го.

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