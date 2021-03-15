В Раде предлагают ввести пенсии за особые заслуги для украинцев с наградами от парламента

15 марта, 2021, 18:43

Законопроект предлагает устанавливать пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой ВР или грамотой Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Народные депутаты согласились с инициативой о необходимости поднятия статуса награды Верховной Рады, однако, при этом выразили различные мнения относительно того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая", - говорится в сообщении.

Члены комитета высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела.

Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Раде рассмотреть законопроект на заседании.