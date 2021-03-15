В Раде предлагают ввести пенсии за особые заслуги для украинцев с наградами от парламента
15 марта, 2021, 18:43
Законопроект предлагает устанавливать пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой ВР или грамотой Верховной Рады
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Народные депутаты согласились с инициативой о необходимости поднятия статуса награды Верховной Рады, однако, при этом выразили различные мнения относительно того, какой должна быть денежная выплата к награде: пожизненная или одноразовая", - говорится в сообщении.
Члены комитета высказались о необходимости выработки механизма лишения награды в случае наличия уголовного дела.
Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Раде рассмотреть законопроект на заседании.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти