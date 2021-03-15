В Латвии зафиксировали первые семь случаев COVID-19, обусловленных штаммом из Уганды

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на руководителя научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Яниса Кловиньша.

Первые случаи обнаружили две недели назад - всего три из 192 проанализированных положительных тестов. На этой неделе штамм обнаружили в четырех из 96 проанализированных образцов. Во всех случаях образцы принадлежали жителям портового города Лиепая.

Кловиньш добавил, что информации об особенностях угандийского штамма пока недостаточно. Однако стоит проявлять осторожность, поскольку его распространенность значительно увеличилась за две недели, что позволяет предположить, что он может быть более заразным, чем изначальный вариант.

Штамм A.23.1 впервые зафиксировали в Уганде. Это другой штамм, чем тот, что упоминается как южноафриканский.

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