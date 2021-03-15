В Киеве произошел пожар в больнице: спасатели привлекли шесть единиц техники

15 марта, 2021, 16:27

В Дарницком районе столицы спасатели ликвидировали пожар в больнице

Об этом сообщает пресс служба ДСНС.

"15 марта в 14:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Дарницком районе на Харьковском шоссе, 121, в больнице возник пожар", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей было установлено, что на 3-этаже 3-этажного здания больницы, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, произошло возгорание чистого постельного белья и хозяйственных принадлежностей на площади 15 кв. м.

Возгорание в 15:11 пожарные локализовали, а в 15:21 - ликвидировали.

Пожар сопровождался сильным задымлением, но поскольку состояние больных не позволяло их эвакуировать из помещений интенсивной терапии, во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений.

Больных COVID-19 в помещениях, где возник пожар, не было.

На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве.

Фото: dsns.gov.ua

Сейчас причина возгорания устанавливается правоохранительными органами. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

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