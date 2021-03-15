В Киеве на Оболони злоумышленники обокрали квартиру: прыгали со второго этажа, чтобы сбежать

"Злоумышленники украли из квартиры золотые украшения, деньги и мобильный телефон. Мужчинам сообщено о подозрении и на время следствия они будут находиться под стражей. На пульт централизованного наблюдения управления полиции охраны в городе Киеве поступил сигнал" Тревога "из квартиры на Оболонской площади. На место происшествия выехали наряд полиции охраны и следственно-оперативная группа ", - говорится в сообщении.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители увидели, что из окна на втором этаже выпрыгивают двое мужчин. Злоумышленники бросились наутек, при этом пытаясь избавиться вещей, но сотрудники полиции их догнали.

В ходе отработки места происшествия полицейские установили, что мужчины похитили из квартиры золотые украшения, деньги и мобильный телефон. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленниками оказались 31-летний и 34-летний граждане другого государства. Сейчас проверяется законность их пребывания на территории Украины.

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. На время следствия суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное преступление злоумышленники могут попасть в тюрьму на шесть лет.

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