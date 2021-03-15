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Espreso.tvОбществоВ Киеве людей старше 80 лет планируют прививать от COVID-19 с 22 марта, - координатор вакцинации

В Киеве людей старше 80 лет планируют прививать от COVID-19 с 22 марта, - координатор вакцинации

В столице с 22 марта должны работать пункты для вакцинации людей старше 80 лет

Об этом в комментарии Hromadske рассказал региональный координатор вакцинации Василий Животенюк.

"С завтрашнего дня работники, которые будут вакцинировать людей в пунктах прививок, пойдут на обучение. За неделю в первые пункты поступит вакцина для прививки людей 80 лет и старше", - рассказал Животенюк.

Он также отметил, что сейчас в Киеве работает 12 мобильных бригад, которые делают прививки.

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Через 2-3 дня, по его прогнозам, бригады должны вакцинировать всех желающих врачей из коммунальных заведений Киева.

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