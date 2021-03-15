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Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора

В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора


фото: Радіо Свобода
Полиция проводит проверку из-за повреждения мемориала жертвам Голодомора и политических репрессий в Кривом Роге

Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь городской полиции Оксана Лесонен.

По ее данным, неизвестные оставили надписи. Также на потолке заметный след от поджога.

После выяснения обстоятельств происшествия полицейские примут решение о квалификации преступления.

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