В Кривом Роге вандалы повредили памятник жертвам Голодомора
15 марта, 2021, 22:02
Полиция проводит проверку из-за повреждения мемориала жертвам Голодомора и политических репрессий в Кривом Роге
Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь городской полиции Оксана Лесонен.
По ее данным, неизвестные оставили надписи. Также на потолке заметный след от поджога.
После выяснения обстоятельств происшествия полицейские примут решение о квалификации преступления.
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