В Днипре, в областной больнице им. Мечникова не осталось мест для больных COVID-19 - руководитель учреждения

15 марта, 2021, 15:43

Генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени И.И. Мечникова Сергей Рыженко заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Украине ухудшается, больных становится все больше

Об этом Рыженко сообщил в интервью " Гордон ".

"Мы снова заполнены. Количество больных такое же, как было в ноябре, когда был наибольший подъем (27 ноября 2020 года в Украине был зафиксирован самый высокий суточный прирост больных СOVID-19 - 16 294, - ред.). Ежедневно мы принимаем десяток тяжелых пациентов, следующих из приемной просто в реанимационное отделение. COVID-19, к сожалению, снова наступает. Я не знаю, как назвать правильно, - третьей волной или это восстановление второй волны... Но COVID-19 снова стало много, людям необходима помощь. Сегодня все наши "ковидные" отделения после небольшого ослабления снова начали работать в полную силу", - сказал Рыженко.

Сейчас в реанимации больницы Мечникова - 22 человека, больных коронавирусом.

"Они дышат только с помощью аппаратов: одни - с маской, другие - трансназально. Очень сложная ситуация... Был период в феврале, когда было меньше поступлений. Сейчас опять пошла волна, ежедневно мы принимаем людей с тяжелыми проявлениями пневмонии, (с поражением) 60-70% (легких), понимая заранее, что многих из них можем не спасти", - рассказал Рыженко.

Он добавил, что многие больные вовремя не обращаются к врачам, а занимаются самолечением.

"Некоторые считают, что они сильны и могут вылечиться дома. Пьют травы, различные зелья, о которых им рассказывают соседи, и в последнюю минуту, когда они уже теряют сознание в подъезде, их привозят в больницу и сразу - в отделение реанимации . Многие из тех, кто поступает в тяжелом состоянии, верили до последнего, что коронавирус можно вылечить дома. Это глубокое заблуждение, как-то надо убедить людей ее исключить. Любое проявление болезни, особенно удушье, высокая температура может привести к тяжелым последствиям. Надо обращаться к врачам", - сказал Рыженко.

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