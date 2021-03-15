В Черкассах решили развернуть временный госпиталь для больных коронавирусом
15 марта, 2021, 13:32
Местные власти Черкасс приняла решение о развертывании на территории города временного госпиталя для больных COVID-19
Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в видеообращении в Facebook.
"Мы приняли решение начать работу временного госпиталя для больных COVID-19, созданный на базе родильного дома в юго-западном районе", - заявил Бондаренко.
Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в городе. Сейчас в черкасской городской инфекционной больнице 32 госпитализированных, в первой городской больнице - 8, в «третьей» городской больнице - 39.
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