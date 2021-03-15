В центре Киева произошел пожар в ресторане
15 марта, 2021, 22:53
Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на улице Сагайдачного
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве в Facebook.
В 20:22 поступило сообщение о пожаре на ул. Сагайдачного, 10.
По прибытию было установлено, что возгорание возникло в вытяжном шкафу ресторана с распространением на электрокабели и угрозой распространения на перекрытия между 1 и 2 этажом.
В 21:39 возгорание было ликвидировано. Жертв и пострадавших нет.
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