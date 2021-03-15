В Беларуси команда Лукашенко "победила" в лыжной эстафете: соперники падали перед финишем
Об этом рассказывает украинская служба ВВС.
Соревнования под названием "Минская лыжня - 2021" состоялись 13 марта на олимпийской базе "Раубичи" близ Минска.
В команде Александра Лукашенко также были его младший сын Николай, личный врач Светлана Коношенко и бывшая двукратная чемпионка мира по биатлону Людмила Калинчик.
Александру Лукашенко досталась самая ответственная часть эстафеты - финишный отрезок пути.
Среди соперников команды диктатора были команды администрации президента, аппарата правительства, управделами президента, парламента и исполкомов областей.
"Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз", - заявил Александр Лукашенко после финиша.
То, что гонка действительно была нелегкой, подтверждают падения соперников Лукашенко - один из них упал три раза подряд в течение минуты на финишной лыжные рядом с будущим победителем.
Во время гонки с Лукашенко на лыжах один из участников по полминуты упал три раза. pic.twitter.com/1Bk7dlpj4F- Прессбол (@pressballby) March 13, 2021
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