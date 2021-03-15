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В Беларуси команда Лукашенко "победила" в лыжной эстафете: соперники падали перед финишем


фото: БелТА
Команда самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко победила в лыжной эстафете на 2 км

Об этом рассказывает украинская служба ВВС.

Соревнования под названием "Минская лыжня - 2021" состоялись 13 марта на олимпийской базе "Раубичи" близ Минска.

В команде Александра Лукашенко также были его младший сын Николай, личный врач Светлана Коношенко и бывшая двукратная чемпионка мира по биатлону Людмила Калинчик.

Александру Лукашенко досталась самая ответственная часть эстафеты - финишный отрезок пути.

Среди соперников команды диктатора были команды администрации президента, аппарата правительства, управделами президента, парламента и исполкомов областей.

"Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз", - заявил Александр Лукашенко после финиша.

То, что гонка действительно была нелегкой, подтверждают падения соперников Лукашенко - один из них упал три раза подряд в течение минуты на финишной лыжные рядом с будущим победителем.

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